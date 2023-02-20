

НПО: Законопроект «О прозрачности иностранного влияния» антидемократичен

20.02.2023 15:08





Инициированный законопроект «О прозрачности иностранного влияния» антидемократичен, антиконституционен, ограничивает права человека и является дискриминационным по отношению к общественным организациям и СМИ, - об этом говорится в заявлении, распространенном организациями гражданского общества, входящими в «Грузинскую национальную платформу Форума гражданского общества Восточного партнерства».



По оценке НПО, даже рассмотрение такого законопроекта нанесет ущерб европейской перспективе Грузии.



Как они поясняют, содержание законопроекта направлено против получения Грузией статуса кандидата в члены ЕС и на маргинализацию страны.



«Мы думаем, что и обсуждение такого законопроекта, даже если он не будет принят, нанесет ущерб европейской перспективе Грузии, а его содержание направлено против получения Грузией статуса кандидата в члены ЕС и на маргинализацию страны», — говорится в заявлении «Грузинскую национальную платформу Форума гражданского общества Восточного партнерства», членами которой являются 210 неправительственных организаций.



Для справки, согласно представленному депутатами движения «Сила народа» в парламент законопроекту, в целях «обеспечения прозрачности иностранного влияния» будет создан реестр агентов иностранного влияния, в котором будут зарегистрированы все те непредпринимательские юридические лица и СМИ, чьи доходы более чем на 20% финансируются иностранными силами.



Напомним также, что по заявлению пресс-спикера Госдепартамента США Неда Прайса, проект закона о неправительственных организациях и СМИ, предусматривающий создание «реестра агентов иностранного влияния», может подорвать евроатлантическую интеграцию Грузии. При этом, по словам Неда Прайса, он не основан на американском законодательстве и скорее аналогичен законодательству России и Венгрии.





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