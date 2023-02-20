

Гарибашвили: Неизвестно, когда закончится война в Украине - мы должны продолжать защищать свои национальные интересы

20.02.2023 16:08





Я был в Мюнхене, и вы видели, что обстановка очень сложная. Они не знают, когда закончится война в Украине. Вообще не видно выхода из этой ситуации, - заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на заседании правительства.



По его же словам, на фоне продолжающейся войны на Украине правительство Грузии должно продолжать проводить лишь те интересы, которые нужны лишь народу и стране.



«Я хочу подчеркнуть, насколько важна наша политика. Все связано с национальной безопасностью нашей страны. Если бы мы предприняли другие шаги, ни о каком экономическом благополучии не было бы речи. Как вы знаете, я был в Мюнхене. И вы увидели, что обстановка очень сложная. Выхода не видно. Они не знают, когда закончится война в Украине. Вообще не видно выхода из этой ситуации. Так что мы должны продолжать защищать национальные интересы нашей страны и проводить те интересы, которые нужны лишь нашему народу и нашей стране», - заявил премьер.





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