

Саломе Зурабишвили: Грузинский народ заслуживает статуса кандидата в члены ЕС

20.02.2023 16:13





Сегодня президент Грузии Саломе Зурабишвили провела встречу с американскими сенаторами Джин Шахин и Диком Дурбином.



Как сообщает пресс-служба президента, на встрече с сенаторами президент обсудила евроинтеграцию Грузии, войну в Украине и обстановку безопасности, созданную в Черноморском регионе.



«Как заявили американские сенаторы на встрече, состоявшейся во дворце Орбелиани, они высоко оценивают роль и позицию президента Грузии в направлении европейской интеграции, на что президент отметила, что выражает волю и мнение грузинского народа относительно евроинтеграции страны», — отмечается в информации пресс-службы президента.



Вместе с тем, Саломе Зурабишвили заявила на встрече, что грузинский народ достоин статуса кандидата в Евросоюз, потому что 30 лет служит европейским ценностям.



По словам президента Грузии, необходимо принять стратегическое решение относительно предоставления Грузии статуса кандидата в члены ЕС, и второй раз Грузии не должно быть отказано.



Как сообщает пресс-служба президента, разговор касался войны в Украине, обстановки безопасности в регионе и важности безопасности Черного моря.



«Было отмечено, что вопрос открытия второго фронта в Грузии устраивает только Россию, которая не только осуществила агрессию против Грузии в августе 2008 года, но осуществляет её уже второе столетие», — говорится информации пресс-службы президента.







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