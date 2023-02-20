

Посольство США: Неслучайно одной из целей Кремля является гражданский сектор Грузии

20.02.2023 16:38





В посольстве США в Тбилиси прокомментировали инициативу о принятии в Грузии закона «О прозрачности иностранного влияния» и подчеркнули, что неслучайно одной из целей Кремля является гражданский сектор Грузии.



В опубликованном заявлении сказано, что без сильного гражданского общества у демократии нет шансов на успех.



«Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать грузинское гражданское общество и сотрудничать с ним для укрепления грузинских институтов. Грузия должна продолжать демократические реформы для достижения более безопасного и процветающего европейского будущего — этого хотят и заслуживают граждане Грузии», — говорится в заявлении.





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