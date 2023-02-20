|
|
|
Посольство США: Неслучайно одной из целей Кремля является гражданский сектор Грузии
20.02.2023 16:38
В посольстве США в Тбилиси прокомментировали инициативу о принятии в Грузии закона «О прозрачности иностранного влияния» и подчеркнули, что неслучайно одной из целей Кремля является гражданский сектор Грузии.
В опубликованном заявлении сказано, что без сильного гражданского общества у демократии нет шансов на успех.
«Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать грузинское гражданское общество и сотрудничать с ним для укрепления грузинских институтов. Грузия должна продолжать демократические реформы для достижения более безопасного и процветающего европейского будущего — этого хотят и заслуживают граждане Грузии», — говорится в заявлении.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна