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Посольство США: Неслучайно одной из целей Кремля является гражданский сектор Грузии


20.02.2023   16:38


В посольстве США в Тбилиси прокомментировали инициативу о принятии в Грузии закона «О прозрачности иностранного влияния» и подчеркнули, что неслучайно одной из целей Кремля является гражданский сектор Грузии.

В опубликованном заявлении сказано, что без сильного гражданского общества у демократии нет шансов на успех.

«Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать грузинское гражданское общество и сотрудничать с ним для укрепления грузинских институтов. Грузия должна продолжать демократические реформы для достижения более безопасного и процветающего европейского будущего — этого хотят и заслуживают граждане Грузии», — говорится в заявлении.


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