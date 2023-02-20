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В Батуми проходит акция с требованием перевести Михаила ние за границу
20.02.2023 16:46
«Национальное движение» параллельно с Тбилиси проводит акцию в Батуми, перед зданием правительства Аджарии.
Главное требование акции — перевести Михаила Саакашвили в лечебное учреждение за границей.
«Грузия должна быть рядом с цивилизованным миром, и это будет невозможно, если здоровье и жизнь Миши будут под угрозой. Европарламент призвал Бидзину Иванишвили, и мы требуем, чтобы он немедленно освободил Михаила Саакашвили из личного заключения», — заявил местный лидер «Национального движения» Элгуджа Багратиони.
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