

В Батуми проходит акция с требованием перевести Михаила ние за границу

20.02.2023 16:46





«Национальное движение» параллельно с Тбилиси проводит акцию в Батуми, перед зданием правительства Аджарии.



Главное требование акции — перевести Михаила Саакашвили в лечебное учреждение за границей.



«Грузия должна быть рядом с цивилизованным миром, и это будет невозможно, если здоровье и жизнь Миши будут под угрозой. Европарламент призвал Бидзину Иванишвили, и мы требуем, чтобы он немедленно освободил Михаила Саакашвили из личного заключения», — заявил местный лидер «Национального движения» Элгуджа Багратиони.





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