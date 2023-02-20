

Грузию пригласили в Киев 24 февраля - Тбилиси решил устроить демарш

20.02.2023 16:49





Депутат «Грузинской мечты» Ираклий Заркуа подтвердил, что Верховная Рада Украины отравила приглашение парламентской делегации Грузии, но правительство «Мечты» отказалось посещать Киев 24 февраля.



По словам Заркуа, из-за заявлений высокопоставленных лиц Украины «пространства для дипломатических отношений не осталось».



«Мы говорили, что на трибуне и на деле подтверждаем, что мы на стороне украинского народа, потому что верим, что рано или поздно справедливость восторжествует и свою территориальную целостность восстановят и Украина, и Грузия. Да, нас пригласили 24 февраля, некоторых членов нашей делегации, но мы отказываемся. Почему? Потому что не осталось пространства для дипломатически отношений после того, как высокопоставленные лица Украины призывали наше государство к открытию второго фронта, когда заключенного Саакашвили, имеющего ряд серьезных обвинений и приговоренного в том числе Европейским судом, называли политзаключенным», — сказал Заркуа.





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