

Байдену предлагали встречу с Зеленским на границе или во Львове, он настоял на визите в Киев - СМИ

20.02.2023 16:52





Президенту США Джо Байдену представили ряд планов поездки в Украину, которые не включали визит в Киев, но он настоял на поездке в столицу.



Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет журнал Rolling Stone со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома.



Одна из идей предусматривала встречу Байдена и президента Владимира Зеленского на польско-украинской границе. Другая - провести встречу во Львове, который с начала войны несколько раз подвергался российским авиаударам, но остается относительно безопасным по сравнению с тяжелыми боями на восточном фронте.



Учитывая тот очевидный факт, что Украина является активным полем боя, как у секретной службы, так и у министерства обороны США были возражения с точки зрения безопасности относительно некоторых из представленных планов.



Высокопоставленный чиновник Белого дома заявил, что беспокойство было вызвано "непредсказуемостью окружающей среды и уменьшением уровня безопасности, необходимого для поддержки передвижения президента".



В конце концов, Байден выбрал Киев, город, который является символическим жестом решимости Украины после того, как российские войска пытались захватить столицу в начале войны, но потерпели неудачу.



Ранее СМИ сообщили, что Байден прибыл в Киев после многочасового путешествия на поезде от границы с Польшей. При этом Белый дом до последнего держал поездку в тайне и даже отрицал ее.



Как сообщалось, президент США Джо Байден во время визита в Киев анонсировал новый пакет военной помощи от США и дополнительные санкции против России за агрессию.





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