

Грузинские журналисты выступили против законопроекта «об иноагентах»

20.02.2023 16:55





Грузинские журналисты выступили в парламенте Грузии против принятия закона «О прозрачности иностранного влияния».



Документ в законодательный орган внесло движение «Сила народа», ранее объявившее о выходе из правящей партии «Грузинская мечта», но все еще входящее в состав парламентского большинства. Законопроект могут поддержать и члены «Грузинской мечты».



Журналисты вышли с плакатами и лозунгами «Нет российскому закону», «Российский закон – не выбор Грузии», «Не глушите свободные СМИ».



В акции, в частности, приняли участие представители изданий Netgazeti, Publika, On.ge, «Мтис амбеби» и студии «Монитор».



Как сообщалось ранее, «агентами иностранного влияния» в Грузии могут объявить НПО и СМИ, минимум 20% финансирования которых поступает из-за рубежа. Сегодня авторы законопроекта заявили, что не касается физических лиц. На НПО и СМИ, которые попадают под действие документа, накладывается обязательство о сдаче ежегодной финансовой декларации.





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