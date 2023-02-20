|
|
|
Грузинские журналисты выступили против законопроекта «об иноагентах»
20.02.2023 16:55
Грузинские журналисты выступили в парламенте Грузии против принятия закона «О прозрачности иностранного влияния».
Документ в законодательный орган внесло движение «Сила народа», ранее объявившее о выходе из правящей партии «Грузинская мечта», но все еще входящее в состав парламентского большинства. Законопроект могут поддержать и члены «Грузинской мечты».
Журналисты вышли с плакатами и лозунгами «Нет российскому закону», «Российский закон – не выбор Грузии», «Не глушите свободные СМИ».
В акции, в частности, приняли участие представители изданий Netgazeti, Publika, On.ge, «Мтис амбеби» и студии «Монитор».
Как сообщалось ранее, «агентами иностранного влияния» в Грузии могут объявить НПО и СМИ, минимум 20% финансирования которых поступает из-за рубежа. Сегодня авторы законопроекта заявили, что не касается физических лиц. На НПО и СМИ, которые попадают под действие документа, накладывается обязательство о сдаче ежегодной финансовой декларации.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна