

Писателя Филиппа Дзядко не пускают в Грузию

20.02.2023 17:03





Писателя, главного редактора издания Arzamas Филиппа Дзядко не пустили в Грузию. Об этом сообщили его братья – главный редактор российского оппозиционного телеканала «Дождь» Тихон Дзядко и журналист Тимофей Дзядко.



«Филиппа Дзядко, который почти год уже живет в Грузии, не пустили в страну без объяснения причин. Всю ночь его продержали в аэропорту. А теперь еще и пытаются отобрать телефон», – сообщил Тихон Дзядко.



«Вчера в 22.30 мой брат Филипп Дзядко прилетел из Вены в Тбилиси, где он живет уже почти год с женой и дочкой. На паспортном контроле «зависла система». Весь рейс прошёл, а он остался. Он провёл в аэропорту Тбилиси уже 14 часов. В 10.30 утра ему сообщили, что во въезде отказано. Причины не указали. Рейс в Вену, на котором он будет депортирован, – 23 февраля, через 3 дня. Ну или покупай сам билет. Филипп сидит в комнате-пенале, лишенном окон, в других местах сидеть нельзя. У него пытаются забрать телефон», – написал в соцсети Тимофей Дзядко.



Отметим, что ранее с отказами во въезде в Грузию и длительными проверками на границе сталкивались и другие оппозиционные журналисты и правозащитники из России.



12 февраля стало известно, что в Грузию не пустили Анну Ривину, –основательницу российского кризисного центра «Насилию.нет», который оказывает юридическую и психологическую помощь женщинам, пострадавшим от жестокого обращения. В России кризисный центр и сама Ривина объявлены «иноагентами».



Ранее во въезде в Грузию также отказывали российским оппозиционерам – Любови Соболь, Дмитрию Гудкову, журналистам Илье Азару, Давиду Френкелю, Михаилу Фишману, участнице Pussy Riot Ольге Борисовой (она позже смогла вернуться в страну) и активистке Инсе Ландер (она две недели находилась в нейтральной зоне на российско-грузинской границе, после чего смогла вылететь в Литву через Грузию).

10 сентября 2022 года, выступая с отчетом в парламенте, глава Службы госбезопасности (СГБ) Грузии Григол Лилуашвили заявил, что «неконтролируемый наплыв лиц, находящихся в авангарде российской оппозиции, так же опасен, как и неоппозиционные лица, въезжающие на территорию страны с туристическими целями».





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