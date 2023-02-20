

Саломе Зурабишвили встретилась с прибывшими в Тбилиси американскими сенаторами

20.02.2023 17:36





Президент Грузии Саломе Зурабишвили 20 февраля встретилась с американскими сенаторами Джин Шахин и Диком Дурбином, находившимися с визитом в Тбилиси, и обсудила с ними европейскую интеграцию Грузии, войну, начатую Россией в Украине, и обстановку в области безопасности в регионе Черного моря.



Как сообщает пресс-служба Администрации президента Грузии, участники встречи, говоря о войне в Украине, подчеркнули, что «вопрос открытия второго фронта в Грузии устраивает только Россию, которая не только осуществляла агрессию против Грузии в августе 2008 года, но осуществляет ее уже второе столетие».





Согласно той же информации, президент Зурабишвили заявила американским сенаторам, что «должно быть принято стратегическое решение о предоставлении Грузии статуса кандидата в члены ЕС и второй раз Грузии не должно быть отказано».



«Грузинский народ заслуживает статуса кандидата в ЕС, потому что он 30 лет служит европейским ценностям», — сказала Саломе Зурабишвили, добавив, что «выражает волю и мнение грузинского народа относительно европейской интеграции».



Согласно заявлению администрации президента, со своей стороны сенаторы отметили, что «ценят роль и позицию президента Грузии в направлении евроинтеграции».



Сенатор Шахин перед прибытием в Грузию вчера написала в Твиттере, что «впереди у Грузии важные выборы и возможность продвигать демократическую повестку дня».



«Я призываю наших партнеров сделать это приоритетом, поскольку они работают над построением лучшего будущего для грузинского народа и большей стабильности в регионе», — добавила она.



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