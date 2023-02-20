

США предупредили Россию о визите Байдена в Киев

20.02.2023 18:25





Перед визитом президента США Джо Байдена в Киев Вашингтон связался с Россией, чтобы избежать прямого конфликта между двумя ядерными странами. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на Белый дом.



«Основная коммуникация с русскими произошла для обеспечения деконфликтинга», — сказал представитель администрации президента.



При этом за воздушным пространством над Киевом в момент визита наблюдали американские самолеты E-3 Sentry и RC-135W Rivet Joint. Они находились на территории Польши.



Тем не менее во время встречи Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленский в Украине объявили воздушную тревогу. Главы государств и сопровождавшие их делегации выходили из Михайловского собора под звуки сирен.



Байден приехал в Киев впервые с начала полномасштабной войны России c Украиной, его визит состоялся за четыре дня до годовщины вторжения.



Во ходе визита президент США сделал ряд заявлений. Он анонсировал передачу Украине 700 танков, тысячи бронированных машин, тысячу артиллерийских систем от США и стран-партнеров. Байден также заявил, что на этой неделе США объявят о введении дополнительных санкций против российской элиты и компаний, пытающихся уклониться от действующих ограничений и «поддержать российскую военную машину».



Завершив выступление, американский лидер покинул Украину. Он отправился в Польшу, где планирует провести встречу с президентом Анджеем Дудой и лидерами других стран-союзников Украины.





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