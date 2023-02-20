

Гарибашвили встретился с сенаторами США

20.02.2023 19:16





Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили встретился с сенаторами США Джин Шахин и Ричардом Дурбином.



По информации администрации правительства, среди обсуждавшихся вопросов были существующее стратегическое партнерство между Грузией и Соединенными Штатами Америки и прогресс, достигнутый в различных областях в результате этого партнерства.



«Было отмечено, что партнерство между двумя странами основано на общих ценностях и интересах. Грузия является надежным партнером и верным союзником США в регионе и за его пределами и ценит твердую двухпартийную поддержку Соединенных Штатов Америки.



На встрече было отмечено, что в критическое время для европейского региона и мира визит сенаторов имеет особое значение и является важным сигналом поддержки Соединенных Штатов Америки для общественности», — говорится в информации.



Согласно сообщению пресс-службы, по словам Ираклия Гарибашвили, Грузия является наглядным примером того, как участие и поддержка Соединенных Штатов Америки укрепляют демократические институты страны, обороноспособность и способствуют экономическому росту.



На встрече обсуждались и перспективы дальнейшего углубления сотрудничества.



«Разговор также коснулся ощутимого прогресса, достигнутого Грузией на пути евроинтеграции. Отмечено, что большинство рекомендаций ЕС полностью выполнены, а часть законодательных актов направлена ​​на заключение в Венецианскую комиссию. Подчеркнута важность мощной поддержки США в процессе интеграции в ЕС.



Разговор коснулся ситуации на оккупированных территориях Грузии. По словам Ираклия Гарибашвили, он приветствует назначение Луи Боно старшим советником на переговорах по Южному Кавказу. Глава правительства поблагодарил сенаторов за твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии.



На встрече также обсуждались ситуация в плане безопасности и вызовы в регионе и мире. Подчеркнута важность разрешения конфликтов мирным путем», - отмечает администрация правительства.



На встрече, проведенной в администрации правительства Грузии, присутствовали чрезвычайный и полномочный посол США в Грузии Келли Дегнан и глава администрации правительства Реваз Джавелидзе.





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