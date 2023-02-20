

Хабеишвили: Наша молодежь хочет «Фейсбук» и «Твиттер», а Бидзина Иванишвили подсовывает «Одноклассники»

20.02.2023 19:55





Важно, чтобы весь мир понял, что грузинский народ не сдастся, грузинский народ на стороне Украины, а не на стороне зла, грузинский народ не слуга Путина, и грузинский народ собирается бороться до победы! - заявил председатель «Национального движения» Леван Хабеишвили на акции в поддержку третьего президента Грузии Михаила Саакашвили у здания администрации правительства Грузии в Тбилиси.



По его словам, грузинский народ должен консолидироваться и объединиться вокруг общей цели.



Как отметил Хабеишвили, «грузинская молодежь хочет «Фейсбук» и «Твиттер», а Бидзина Иванишвили подсовывает «Однокласники», но молодежь уже давно сделала свой выбор в пользу «Фейсбук».



«Бидзина Иванишвили хочет, чтобы в этой стране было меньше грузин и чтобы они были как можно забитее, чтобы грузины были в безысходности, чтобы их как можно меньше осталось в этой стране. Мы хотим, чтобы наши эмигранты: матери, отцы, сестры, братья вернулись в страну. Мы хотим, чтобы в Грузию были вложены десятки миллиардов долларов, Бидзина Иванишвили же хочет сделать Грузию губернией России. Наша молодежь хочет «Фейсбук» и «Твиттер», а Бидзина Иванишвили подсовывает нам «Одноклассники», но молодежь уже давно сделала выбор между «Фейсбуком» и «Одноклассниками»!



Это ваша борьба, и вы должны хорошо понимать, что те люди, которые в разных эфирах рассказывает, что это борьба политических партий, что это борьба политических лидеров и показывают противостоящую друг другу оппозицию, являются вашими врагами, врагами Грузии и союзниками Бидзины!» - заявил Хабеишвили.





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