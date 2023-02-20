

Папуашвили: Нет на Земле страны, которая проявляла бы большую солидарность с Украиной, чем мы в нашем положении

20.02.2023 19:59





Георгий Вашадзе порадовал нас этой информацией и его злобную радость в связи с этим вопросом следует подчеркнуть. Все учитывают нашу странную и сложную ситуацию, а то, что руководитель вашей политической группы [Георгий Вашадзе] педалирует по таким вопросам, показывает насколько он не любит ни одну, ни другую страну. Жаль, что такого отношение некоторых политиков, - так ответил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили на вопрос депутата от оппозиции Теоны Акубардия о том, что представители Грузии не поедут в Украину 24 февраля.



По словам Папуашвили, этот вопрос обсуждался во время общения лидеров группы дружбы, где была озвучена позиция, что Грузия в тех условиях, в которых находится, проявила такую ​​солидарность с Украиной, какую не проявила бы ни одна другая страна в такой ситуации.



По его словам, Грузия не защищена ни зонтом НАТО, ни экономической солидарностью ЕС и, несмотря на это, «она является самой громкой в ​​международных форматах».



«Мы страна, которая не защищена зонтом НАТО, но, несмотря на это мы самые громкие в международных форматах. В отличие от тех сторонников Украины, которые входят в альянсе, наша страна не защищена зонтом экономической солидарности ЕС. УВ то же время мы граничим с Россией. За год показали мы показали, что являемся самыми добросовестными в том, что касается предотвращения обхода санкций. Мы страна, граничащая с Россией, и, конечно, есть большой риск, что кто-то попытается использовать эту территорию для обхода санкций», - заявил Папуашвили.



По его словам, в течение последнего года «было видно, насколько солидарна Грузия и насколько сильны те институты, которым удается в этот сложный период обеспечивать то, чтобы не было не только ни одного факта, но и подозрения в обходе санкций».



По словам Папуашвили, прошедший год подтверждает добросовестность Грузии.



«Несправедливое отношение со стороны некоторых украинских чиновников не ново…, но, несмотря на это, у нас не дрогнула рука в поддержке любой резолюции, которая поддерживает Украину и осуждает российскую агрессию. Этот год доказывает нашу добросовестность. Нет на Земле страны, которая проявляла бы большую солидарность с Украиной, чем мы в нашем положении. Эта война закончится, пройдут годы, и у нас будет то братство с украинским народом, которое у нас есть, а что касается некоторых украинских чиновников, которые заняты нападками на Грузию, у нас будет с ними разговор. У Украины своя война, и мы с ней солидарны», - заявил Шалва Папуашвили.



Напомним, что лидер «Стратегии Агмашенебели» Георгий Вашадзе заявил, что «Грузинская мечта» получила официальное приглашение от украинской Рады для парламентской делегации в связи с годовщиной российского вторжения – 24 февраля, но они отказались ехать в Украину.





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