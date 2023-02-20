

Президент Грузии не может поддерживать преследование новых агентов - администрация

20.02.2023 20:30





«Задействована сила, которая вместо укрепления европейского пути Грузии считает, что в интересах Грузии другой путь», — говорится в заявлении администрации президента Грузии.



«Именно в то время, когда готовится первоначальная оценка выполнения 12 рекомендаций Еврокомиссии, когда приближение 24 февраля делает вопрос европейского будущего все более актуальным для всех трех стран ассоциированной тройки, именно в это время из политических групп решает инициировать закон, который по своему содержанию приближает нас не к Европе, а к порочной модели России.



Это происходит в момент, когда в страну прибыла делегация американских сенаторов! Мы не можем винить во всем этом случайность. Задействована сила, которая вместо укрепления европейского пути Грузии считает интересным для Грузии другой путь.



Президент Грузии не может поддержать такое законодательство и преследование новых агентов», — говорится в заявлении администрации президента.





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