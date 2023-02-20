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Джин Шахин: Мы посоветовали правительству поддержать и продвигать стремление грузинского народа к евроинтеграции


20.02.2023   20:35


«Мы посоветовали правительству продолжать поддерживать подотчетность и прозрачность, продвигать стремление грузинского народа к евроатлантической интеграции», — заявила американский сенатор Джин Шахин на пресс-конференции во время своего визита в Грузию.

«Прошел год после вторжения России в Украину, и для нас особенно важно быть в Грузии в этот период, потому что Грузия тоже пережила подобную ситуацию в 2008 году. Сегодня у нас были встречи, у нас была возможность встретиться с представителями гражданского общества. Мы обсудили стратегию, особенно с точки зрения безопасности Черного моря. У нас были встречи с депутатами парламента, президентом, премьер-министром», — заявила Джин Шахин.

По ее словам, на всех встречах они еще раз выражали твердую и непоколебимую поддержку суверенитету и территориальной целостности Грузии.

«Соединенные Штаты Америки на протяжении 30 лет поддерживают Грузию и поддерживают стремление Грузии, грузинского народа жить в демократической стране, иметь процветание и успех; Конечно, они поддерживает стремление Грузии стать членом Евросоюза и НАТО. Мы, конечно, подтвердили нашу поддержку на сегодняшних встречах. Мы посоветовали правительству продолжать поддерживать такие вопросы, как подотчетность, прозрачность, поддерживать и продвигать стремление грузинского народа, какова ситуация в евроатлантической интеграции и сближении с Европой», — заявила Джин Шахин.


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