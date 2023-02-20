

Охрана парламента Грузии забрала плакаты у протестующих журналистов

20.02.2023 21:01





У некоторых грузинских журналистов, пришедших в парламент, что бы выразить протест против закона «Об агентах иностранного влияния», отобрали плакаты.



В частности, охрана отобрала плакаты у представителей «Студии Монитор» и «Netgazeti».



«Нет путинскому закону»; «Российский закон — это не выбор Грузии!», «Не иностранные агенты, а журналисты» — плакаты с такими надписями забрали у журналистов «Студии Монитор». Плакат с заявлениями председателя «Грузинской мечты» Ираклия Кобахидзе и президента России Владимира Путина, где оба одинаково заявили, что не видят проблемы в таком законе, забрали у журналиста «Netgazeti».





Охранники сказали журналисту «Netgazeti», что их действия связаны с «содержанием» плакатов. На дополнительные вопросы они не ответили. Пока не делали комментариев и в пресс-службе парламента.



Напомним, что сегодня, 20 февраля, грузинские журналисты собрались в парламенте, чтобы выразить протест против предлагаемого закона «Об агентах иностранного влияния».





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