

Сенатор Шахин подвергла критике законопроект об «Агентах иностранного влияния»

20.02.2023 21:04





Сенатор США Джин Шахин заявила, что законопроект об «Агентах иностранного влияния» аналогичен российскому законодательству и не имеет ничего общего с законодательством США.



Сенаторы Джин Шахин и Дик Дурбин находятся с двухдневным визитом в Грузии. После официальных встреч сегодня, 20 февраля, состоялась пресс-конференция.



На вопрос журналиста, что она думает о законопроекте об «иностранном влиянии», Шахини отвечает:



«Хочу четко сказать, что законопроект, который был представлен в парламент Грузии, не похож на американский закон… Он похож на российский закон и, я думаю, не соответствует демократии.



Аналогичный закон был принят в Венгрии, и было признано, что он не соответствует ценностям ЕС с точки зрения прав человека и прозрачности. Когда я говорю об упадке демократии, я имею в виду такой закон», — говорит Жан Шахини.



Дик Дурбин также говорил о законопроекте. По его словам, этот вопрос обсуждался с премьер-министром.



«В США есть аналогичный закон о прозрачности, но главное, что такой закон не должен привести к тому, что такие организации прекратят свою деятельность и не будут допущены к работе. Это направление, которое выбрали Россия и Венесуэла», — говорит Дик Дурбин.



Напомним, что сегодня, 20 февраля, грузинские журналисты собрались в парламенте, чтобы выразить протест против предлагаемого закона «Об агентах иностранного влияния».





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