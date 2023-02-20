

Заявления приехавших в Грузию сенаторов о Саакашвили и Гварамия

20.02.2023 21:08





Американские сенаторы Джин Шахин и Дик Дурбин, находящиеся с официальным визитом в Грузии, обсудили вопрос Ники Гварамия и Михеила Саакашвили на пресс-конференции, проведенной со СМИ.



В ответ на вопрос об их заключении Джин Шахини заявила, что если Грузия хочет стать членом Евросоюза, она должна ответить на этот вызов.



Шахин отмечает, что свобода СМИ и права человека являются важными вопросами для функционирующей демократии, и это включено в рекомендации Европейского союза. По мнению сенатора, у журналистов должна быть возможность заниматься собственной деятельностью, а в отношении Саакашвили она отмечает, что права любого человека должны быть защищены, вне зависимости от предъявленных ему обвинений:



«Это условие в рекомендациях Европейского Союза, особенно в отношении свободы СМИ и прав человека. Для хорошо функционирующей демократии очень важно, чтобы у журналистов была возможность выполнять свою работу. Грузия должна ответить на этот вызов, если она хочет стать членом Европейского Союза. Это касается и того, что представителей оппозиции нельзя арестовывать. Любой человек, какие бы обвинения против него не выдвигались, его права должны быть защищены», — говорит Шахин.



Что касается Михеила Саакашвили, то, по словам сенатора Дика Дурбина, он не является экспертом в области медицины, хотя за положением Саакашвили внимательно следят и он знает, что состояние экс-президента ухудшается.



«Призываю к гуманному отношению ко всем, защите их прав. Ему, как и любому другому заключенному, должна быть оказана надлежащая медицинская помощь», — сказал Дик Дурбин.





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