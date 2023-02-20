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Лидеры «Лело» отправятся в Украину
20.02.2023 23:32
24 февраля, по приглашению украинской стороны, делегация «Лело» примет участие в чрезвычайном заседании Верховной рады Украины, посвященном годовщине начала российско-украинской войны, в котором примут участие политические делегации со всего мира. Информацию об этом распространяет «Лело».
По информации партии, в Украину отправятся председатель партии Мамука Хазарадзе, генеральный секретарь Бадри Джапаридзе, политический секретарь Саломе Самадашвили и секретарь по внешним связям Григол Гегелия.
В рамках трехдневного визита лидеры партии проведут встречи в Раде, где встретятся с представителями правящей партии Украины и политического спектра.
Члены делегации «Лело» проведут встречи как с политическими лидерами Украины, так и различных стран Европы.
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