

«Грузинская мечта» поддержит законопроект «Силы народа» об иностранном влиянии

21.02.2023 01:02





Исполнительный секретарь «Грузинской мечты», председатель парламентской фракции «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе заявляет, что они договорились на уровне принципов и фракция поддержит законопроект «Власти народа» об иностранном влиянии. Соответствующее заявление Мдинарадзе сделал после окончания заседания большинства.



Вместе с тем, по словам Мдинарадзе, обсуждение деталей продолжится.



По его заявлению, если кто-то говорит, что законопроект аналогичен российскому законодательству, «он просто лжет».



«От имени фракции «Грузинская мечта» могу сказать, что мы договорились на уровне принципов и поддержим законопроект. Разумеется, обсуждение деталей продолжится.



Если мы говорим о принципах, то не следует забывать, что последовало множество всякого рода спекуляций относительно различных стран, в том числе указывалось и на законодательство страны-оккупанта. Могу с полной ответственностью сказать, кто бы ни говорил, что это аналог российского законодательства, он просто лжет», - заявляет Мдинарадзе.



Для справки, согласно представленному депутатами движения «Сила народа» в парламент законопроекту, в целях «обеспечения прозрачности иностранного влияния» будет создан реестр агентов иностранного влияния, в котором будут зарегистрированы все те непредпринимательские юридические лица и СМИ, чьи доходы более чем на 20% финансируются иностранными силами.



Вопрос регистрации в качестве агента иностранного влияния обеспечит Национальное агентство государственного реестра.





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