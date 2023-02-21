

Папуашвили: Сегодняшняя редакция Конституции Грузии представляет собой фундамент европейских ценностей страны

21.02.2023 11:44





Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили поздравляет граждан с днем ​​принятия первой Конституции Грузии.



Как пишет председатель парламента, 21 февраля 1921 года Учредительное собрание независимой Демократической Республики Грузия приняло первую Конституцию страны.



По его словам, сегодняшняя редакция Конституции основана на духе первой Конституции и является фундаментом европейских ценностей Грузии.



«21 февраля 1921 года Учредительное собрание независимой Демократической Республики Грузия приняло первую Конституцию страны.



Правда, Конституция просуществовала всего четыре дня, но это был один из самых прогрессивных и передовых политико-правовых документов своего времени, который занял достойное место в истории мирового конституционализма.



Сегодняшняя редакция Конституции Грузии основывается на духе первой Конституции и представляет собой фундамент европейских ценностей Грузии.



Поздравляю всех граждан, друзей и болельщиков нашей страны с этой важнейшей датой новейшей истории Грузии!», — пишет в соцсети Шалва Папуашвили.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





