

Гахария: Иванишвили не является ни проамериканским, ни проевропейским, ни пророссийским, он просвойский

21.02.2023 12:23





«Главная наша проблема сегодня заключается в том, что Бидзина Иванишвили не является ни проамериканским, ни проевропейским, ни пророссийским, он просвойский. Он пожмет руку всем, для того чтобы сохранить власть, это его главная цель», — заявил бывший премьер-министр и лидер партии «За Грузию» Гиорги Гахария на брифинге, состоявшемся сегодня, 21 февраля.



По его словам, нынешняя система настолько авторитарна, что не совместима с европейскими ценностями и «естественно идет в сторону России».



«Сегодня у этих маленьких напуганных ребят [представителей правящей команды] нет возможности изменить внешнюю ориентацию страны. Как раз это и недопустимо, когда прячущийся за кулисами человек пытается с помощью марионеток изменить внешнеполитическую ориентацию страны. Это критическая линия, которая проходит через государственность нашей страны, и именно поэтому я вместе со своей командой сделаю все возможное, чтобы защитить национальную перспективу страны. Иначе мы не сможем держать ответ перед нашими детьми», — сказал Гахария.





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