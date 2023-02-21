

Гахария: Власть создает угрозу для европейского будущего Грузии

21.02.2023 12:27





«Самую большую угрозу нашему европейскому будущему сегодня создает власть, политика которой уже не является ни осторожной, ни сбалансированной», — заявил на брифинге лидер партии «За Грузию» Георгий Гахария.



Как отметил бывший премьер-министр, сегодня у Грузии есть реальная возможность выиграть время у истории и стать полноправным членом европейской семьи, тем самым обрести долгосрочную стабильность, процветание и гарантированный мир.



«Европа — это мир, а стоять против с России в одиночестве означает войну. Оккупация и война – это наш исторический опыт, который неоднократно показывал нам, что, кроме единения с Западом, у Грузии, к сожалению, нет другого геополитического выбора в нашем сложном регионе. Самая большая угроза нашему европейскому будущему сегодня — это нынешняя власть, чья политика больше не является ни осторожной, ни сбалансированной. Сегодня «Грузинская мечта» делает ставку на поражение Украины, и внешняя политика страны строится на этой логике. В этот ответственный момент «Мечта» ставит под сомнение европейский выбор и задает вопрос — нужна ли нам Европа? Хорошо или нет иметь безвизовое сообщение с Евросоюзом, вскоре, опираясь на закон, любого, кто будет высказывать противоположное мнение, будут называть агентом», — заявил Гахария.



По его словам, «Мечта» выбирает остаться у власти любой ценой, вместо европейского будущего.



«Обращаюсь к оставшимся в «Мечте» людям — инструментами этого преступного процесса являетесь вы, спрятавшийся Иванишвили осуществляет этот преступный план вашими руками, вы должны осознавать, что даже Иванишвили не сможет улизнуть с черного хода, ответственность каждого будет персонализированной. Грузия никогда не была так близка к европейской интеграции, как сегодня, и никогда еще она не была так близка к тому, чтобы упустить эту возможность. Эта упущенная возможность станет преступлением для будущих поколений. Мы все можем по-разному оценивать прошлое, но мы верим, что будущее Грузии в Европе, мы должны действовать. Кто как может, вместе, порознь, сегодня это уже не имеет существенного значения», — заявил Гахария.







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