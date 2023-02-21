

ЕНД создает в Тбилиси штаб по освобождению Михаила Саакашвили

21.02.2023 12:40





«Национальное движение» создает в Тбилиси штаб по освобождению Михаила Саакашвили, - об этом заявил на пресс-конференции председатель «Национального движения» Леван Хабеишвили.



По его словам, в существующих условиях важно, чтобы «Национальное движение» было в столице сильным, в том числе и со структурной точки зрения.



«Поэтому сегодня мы открываем в столице, на улице Броссе, 6 штаб по освобождению Михаила Саакашвили, который параллельно будет тбилисским центральным офисом ЕНД. Призываю наших сторонников, которых в столице сотни тысяч – приходите к нам в офис, проходите регистрацию, становитесь участником победы над «русской мечтой». Для того, чтобы партия в Тбилиси была сильна, мы создали рабочую группу, которую возглавит Ираклий Надирадзе. Его задачей будет реорганизовать «Национальное движение» в Тбилиси, наладить его структурно, чтобы партия была сильна как никогда. Параллельно на официальной странице «Национального движения» будет размещена конкретная аппликация, посредством которой каждый из вас сможет зарегистрироваться. Все, кто живет в Тбилиси и не хочет жить в России, хочет европейского будущего нашей страны; все, кто хочет принять участие в дероссиизации, дебидзинизации и деолигархизации, ждем вас на улице Броссе», — сказал Леван Хабеишвили.





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