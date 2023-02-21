

Американские сенаторы встретились в Грузии с премьер-министром, оппозицией и НПО

21.02.2023 13:44





После встречи с президентом Зурабишвили 20 февраля находящиеся с визитом в Тбилиси американские сенаторы Джин Шахин и Ричард Дурбин встретились с премьер-министром Ираклием Гарибашвили, оппозиционными политиками и представителями неправительственного сектора. После официальной части визита сенаторы провели итоговую пресс-конференцию.







Встреча с премьер-министром

По сообщению Администрации правительства Грузии, на встрече с премьер-министром Гарибашвили стороны обсудили стратегическое партнерство между США и Грузией и прогресс, достигнутый в различных областях в результате этого партнерства. Они отметили, что «партнерство между двумя странами основано на общих ценностях и интересах, Грузия является надежным партнером и верным союзником США в регионе и за его пределами и ценит твердую двухпартийную поддержку со стороны США».



Участники встречи подчеркнули, что «в критическое время для европейского региона и мира визит сенаторов имеет особое значение и является важным сигналом поддержки со стороны США для общественности». В этом контексте премьер-министр Гарибашвили подчеркнул, что «Грузия является наглядным примером того, как участие и поддержка США укрепляют демократические институты страны, обороноспособность и способствуют экономическому росту».



Стороны также акцентировали внимание на предоставлении Грузии статуса кандидата в члены ЕС и отметили «важность твердой поддержки США» в этом процессе.



Они также обсудили ситуацию на оккупированных Россией территориях, во время чего премьер-министр Гарибашвили заявил, что «приветствует назначение Луи Боно старшим советником на переговорах по Южному Кавказу». Он также поблагодарил сенаторов за твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии.



Они также обсудили ситуацию с безопасностью и вызовы в регионе и мире и подчеркнули «важность разрешения конфликтов мирным путем».



Встреча с оппозицией и НПО

После встречи с сенаторами депутат от Единого национального движения Хатиа Деканоидзе заявила, что они обсуждали вопросы демократии, евроатлантической интеграции Грузии и «политзаключенных». «Их первоочередная задача — чтобы Грузия стала полноправным членом евроатлантического пространства, и (эти вопросы мешают Грузии в этом)», — сказала она.



Депутат от партии «Лело за Грузию» Саломе Самадашвили отметила, что сенаторов интересовали реформы, «проведения которых требует ЕС для того, чтобы мы получили статус кандидата». «У меня также был разговор о (находящемся в заключении директоре телекомпании «Мтавари архи») Нике Гварамия», — добавила она.



«Мы должны использовать такие визиты, чтобы найти свое новое место в мире», — заявила журналистам основатель партии «Дроа» Элене Хоштария, добавив, что «сегодня эти визиты происходят на том фоне, когда происходит полная деградация демократии в Грузии и правительство поддерживает Россию».



По словам исполнительного директора неправительственной организации «Международная прозрачность – Грузия» Эки Гигаури, на встрече с сенаторами речь шла о евроинтеграции страны и о том, как идет Грузия к парламентским выборам 2024 года. «Мы говорили о вызовах, которые у нас есть с реализацией 12 пунктов ЕС… Их в основном интересует наше видение того, как мы можем остановить демократический откат, который у нас явно есть в нашей стране», — сказала она.



Старший исследователь «Института внешнеполитических исследований» Бату Кутелия отметил, что темой разговора с сенаторами были риски коррупции, влияние авторитаризма и захваченное государство. «Одной из проблем, (о которой мы говорили), был отход от демократии и неформальное правление Бидзины Иванишвили», — добавил он.



Посольство США в Грузии также опубликовало фото встречи сенаторов с неправительственным сектором и заявило, что «США будут продолжать поддерживать гражданское общество Грузии и сотрудничать с ними для укрепления институтов Грузии».



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