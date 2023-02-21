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Кобахидзе: Законопроект «Силы народа» соответствует стандартам, американский закон - полная катастрофа
21.02.2023 14:11
Инициированный «Силой народа» законопроект «О прозрачности иностранного влияния» полностью соответствует стандартам прав человека, в отличие от американского и российского законов, он предусматривает минимальный стандарт прозрачности, не более того», — заявил председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.
Как отметил Кобахидзе, американский закон — это полная катастрофа.
«Могу вам прямо сказать как юрист, специалист по правам человека, что американский закон — это полная катастрофа, мы бы не смогли принять такой закон в парламенте Грузии. Что касается российского закона, то я сейчас ознакомился и с российским законом, он очень похож на американский, то есть можно прямо сравнить российский закон с американским. Это реальность, все остальное ложь и спекуляции.
Вы просто можете взять один закон, другой закон, третий законопроект и сравнить их друг с другом, и вы увидите, что есть катастрофический американский закон, катастрофический российский закон и есть законопроект, который разработан «Силой народа», возможно, там рассмотрено много деталей, но в целом законопроект полностью совместим с правами человека», — сказал Кобахидзе.
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