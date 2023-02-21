

Кобахидзе: Позиция укаринских властей не позволяет нам участвовать в официальных форматах, что печально

21.02.2023 14:18





«Сложилась печальная ситуация. Мы выражаем полную солидарность с украинским народом, нашей дружественной стране, но шаги украинской власти прямо направлены, в том числе против субъективной воли украинского народа», — заявил председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе.



По словам Кобахидзе, сложившаяся ситуация не позволяет участвовать в официальных форматах.



«Когда они прямо призывают грузинский народ, Грузию, ко второму фронту, когда они распространяют совершенно позорную ложь, как будто власти Грузии убивают Михаила Саакашвили, пытают его и т.д., когда власть страны, находящейся в состоянии войны, занимается распространением такой лжи, это совершенно невероятно. Когда нас на самом высоком уровне прямо призывают к открытию второго фронта, официальный визит в таких условиях немыслим. Мы выражаем нашу полную солидарность с украинским народом, и это выражается не только на словах, но и в конкретных делах, конкретных актах поддержки. Что касается позиции украинской власти, то эта позиция не позволяет нам участвовать в официальных форматах, что очень печально», — заявил Кобахидзе.







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