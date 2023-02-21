

Методы обращения с Саакашвили в Грузии «неприличны» даже для Лукашенко

21.02.2023 14:19





Белорусский лидер Александр Лукашенко говорит, что «наблюдает за ситуацией», связанной с состоянием экс-президента Грузии Михаила Михаила Саакашвили.



Об этом Лукашенко сказал на встрече с лидером самопровозглашенной республики Абхазия (оккупированный Россией регион Грузии) Асланом Бжания и главой его МИД Иналом Ардзинба, пишет «Эхо Кавказа».



«Как-то это не очень выглядит прилично с точки зрения того, что это же был президент все-таки. Поэтому доходить до такой степени, как это складывается сейчас, просто неприлично», – сказал Лукашенко.



О визите Аслана Бжания в Минск ранее сообщили в пресс-службе абхазского лидера.





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