Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Методы обращения с Саакашвили в Грузии «неприличны» даже для Лукашенко


21.02.2023   14:19


Белорусский лидер Александр Лукашенко говорит, что «наблюдает за ситуацией», связанной с состоянием экс-президента Грузии Михаила Михаила Саакашвили.

Об этом Лукашенко сказал на встрече с лидером самопровозглашенной республики Абхазия (оккупированный Россией регион Грузии) Асланом Бжания и главой его МИД Иналом Ардзинба, пишет «Эхо Кавказа».

«Как-то это не очень выглядит прилично с точки зрения того, что это же был президент все-таки. Поэтому доходить до такой степени, как это складывается сейчас, просто неприлично», – сказал Лукашенко.

О визите Аслана Бжания в Минск ранее сообщили в пресс-службе абхазского лидера.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна