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Глава МВД: Самое главное достижение 2022 года - НАТО признало Грузию оперативным партнером


21.02.2023   17:14


Министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури в ходе выступления в парламенте в формате «Часа министра» рассказал о результатах, достигнутых в направлении береговой охраны в прошлом году.

По словам министра, самым важным достижением стало то, что НАТО признало Грузию оперативным партнером.

«Я говорю о реформе, проведенной пограничной полицией, и здесь хочу коснуться самого главного достижения 2022 года. Тактические правоохранительные подразделения береговой охраны пограничного патруля успешно прошли четырехуровневую оценку НАТО. Североатлантический совет принял положительное решение о предоставлении Грузии оперативного партнера операции «Морской страж» в Средиземном море. Он признал Грузию оперативным партнером. Это решение также является началом нового этапа углубления практического сотрудничества между командованием ВМС НАТО и Береговой охраной Пограничной полиции», — заявил Вахтанг Гомелаури.


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