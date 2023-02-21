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Гомелаури: Показатель раскрываемости преступлений в 2022 году беспрецедентно высок и превышает 62%,
21.02.2023 18:32
В результате эффективной работы полиции показатель раскрываемости преступлений в 2022 году беспрецедентно высок и превышает 62%, что на 12% больше по сравнению с показателями 2021 года, - об этом министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури заявил, выступая в парламенте в формате «министерского часа».
По его словам, прошедший год был сложным для мира, и главное, что смогла сделать Грузия, это сохранить мир и стабильность, в то же время усилить государственные институты и осуществить различные реформы и проекты, в соответствии с правительственным планом.
Что касается динамики преступности, по словам Вахтанга Гомелаури, в 2022 году по сравнению с прошлым годом количество преступлений снизилось.
«В 2022 году полиция продолжила бескомпромиссную борьбу с преступностью, а под этим, разумеется, подразумеваются как превентивные мероприятия, так и быстрое реагирование на произошедшие преступления, что отразилось в статистических данных. В результате эффективной работы полиции показатель раскрываемости преступлений в 2022 году беспрецедентно высок и превышает 62%, что на 12% выше по сравнению с показателями 2021 года. Что касается динамики преступности, то в 2022 году по сравнению с прошлым годом количество преступлений снижено», - сообщил Вахтанг Гомелаури.
По словам министра внутренних дел, сократилось количество таких тяжких и особо тяжких преступлений как: убийство, попытка убийства, причинение тяжкого вреда здоровью, незаконное лишение свободы, разбой и кражи.
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