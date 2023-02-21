

Опрос CRRC: 70% населения Грузии поддерживают проевропейскую политику

21.02.2023 18:59





70% населения Грузии поддерживают проевропейскую политику и большинство из них ощущают угрозы, исходящие из России в Грузию и Украину. Об этом свидетельствует новое исследование CRRC, пишет Tbilisi_life.



Согласно опросу, граждане Грузии решительно поддерживают интеграцию в Евросоюз и НАТО, однако не питают завышенных ожиданий, что вступление страны в НАТО восстановит территориальную целостность.



Согласно исследованию, более трети граждан Грузии считают, что за счет уступок РФ можно было бы избежать войны в Украине (37%), также и уступки Грузии, по их мнению, позволяют избежать потенциальной войны с Россией (36%).



При этом, почти половина опрошенных (46%) считают, что уступки России не помогли бы Украине избежать войны, лишь 22% придерживаются аналогичного мнения о Грузии.



Однако, судя по результатам исследования, среди тех, кто считает, что, пойдя на уступки, Грузия может избежать возможной войны с Россией среди согласных с таким утверждением сторонников «Грузинской мечты» — 43%.



Аналогичная ситуация в отношении текущей войны в Украине, 46% сторонников правящей партии считают, что пойдя на уступки, можно было бы избежать войны.



По данным CRRC, молодые люди (18-34) чаще говорят о том, что никакие компромиссы не помогут Грузии избежать возможного конфликта с Россией.



Отдельного внимания заслуживает то, что большинство граждан Грузии не согласны с отказом от стратегических национальных интересов во избежание войны с Россией.



Только пятая часть опрошенных согласны с тем, что Грузии следует отказаться от своей прозападной ориентации во избежание войны с Россией — почти столько же не могут ответить на этот вопрос, при этом более половины опрошенных не согласны с этой возможной уступкой.



При этом, согласно опросу, сторонники «Грузинской мечты» более готовы отказаться от своей прозападной ориентации во избежание войны, чем сторонники оппозиции и те, кто не поддерживает и одной из партий. Но даже среди сторонников «ГМ» большинство не поддерживает данный вариант.



74% респондентов в случае с Грузией и 66% респондентов в случае с Украиной считают неприемлемым компромисс в виде отказа от независимости и официального присоединения к России.



Отдельно отметим, что среди оппозиции данные цифры выглядят иначе, например, неприемлемым данный вариант в отношении Грузии считает 91%, в отношении Украины 82%



Данные для исследования были собраны CRRC в августе и сентябре 2022 года посредством телефонного опроса. В рамках исследования было проведено 1523 интервью со взрослым (18+) населением Грузии. Исследование проводится при финансовой поддержке американской организации The National Endowment for Democracy (NED).





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