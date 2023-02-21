

Верховный представитель ЕС раскритиковал грузинский законопроект об иноагентах

21.02.2023 19:11





Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель раскритиковал законопроект «О прозрачности иностранного влияния», который накануне был зарегистрировал парламентским бюро Грузии.



По словам Борреля, проект закона вызывает беспокойство. В комментарии для грузинской службы «Радио Свобода» верховный представитель ЕС добавил, что создание благоприятной среды для гражданского общества и обеспечение свободы СМИ являются частью 12 рекомендаций Еврокомиссии, которые Грузии необходимо выполнить для получения статуса кандидата в ЕС.



«Законопроект об НПО, внесенный в парламент «Силой народа», вызывает обеспокоенность. Создание и поддержание благоприятной среды для деятельности гражданского общества и обеспечение свободы СМИ лежит в основе демократии. Это также ключ к процессу вступления в ЕС и часть 12 приоритетов.



В соответствии с международным правом государства обязаны уважать, защищать и поощрять безопасную и благоприятную среду для гражданского общества, а также свободу выражения мнений и свободу СМИ.



Международное право и стандарты в области прав человека признают, что доступ к ресурсам, включая финансирование, является неотъемлемым компонентом свободы ассоциации, закрепленной в статье 22 Международного пакта о гражданских и политических правах, участником которого является Грузия. Доступ к внутреннему и международному финансированию не должен быть ограничен, а должен быть облегчен, поскольку он необходим для существования и важной работы гражданского общества», — сказал Боррель.





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