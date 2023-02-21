|
|
|
Верховный представитель ЕС раскритиковал грузинский законопроект об иноагентах
21.02.2023 19:11
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель раскритиковал законопроект «О прозрачности иностранного влияния», который накануне был зарегистрировал парламентским бюро Грузии.
По словам Борреля, проект закона вызывает беспокойство. В комментарии для грузинской службы «Радио Свобода» верховный представитель ЕС добавил, что создание благоприятной среды для гражданского общества и обеспечение свободы СМИ являются частью 12 рекомендаций Еврокомиссии, которые Грузии необходимо выполнить для получения статуса кандидата в ЕС.
«Законопроект об НПО, внесенный в парламент «Силой народа», вызывает обеспокоенность. Создание и поддержание благоприятной среды для деятельности гражданского общества и обеспечение свободы СМИ лежит в основе демократии. Это также ключ к процессу вступления в ЕС и часть 12 приоритетов.
В соответствии с международным правом государства обязаны уважать, защищать и поощрять безопасную и благоприятную среду для гражданского общества, а также свободу выражения мнений и свободу СМИ.
Международное право и стандарты в области прав человека признают, что доступ к ресурсам, включая финансирование, является неотъемлемым компонентом свободы ассоциации, закрепленной в статье 22 Международного пакта о гражданских и политических правах, участником которого является Грузия. Доступ к внутреннему и международному финансированию не должен быть ограничен, а должен быть облегчен, поскольку он необходим для существования и важной работы гражданского общества», — сказал Боррель.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна