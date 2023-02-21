

АМЮГ о проблеме «кланового правления» в Высшем совете юстиции

21.02.2023 19:28





Неправительственная организация «Ассоциация молодых юристов Грузии» (АМЮГ) 21 февраля представила очередной отчет по мониторингу Высшего совета юстиции за 2022 год, в котором «клановое правление» названо главным вызовом системы.



Согласно отчету, «клановому правлению» в совете способствует и метод отбора его членов, посредством которого «фактически в совет входят только представители влиятельной группы судей». В этом контексте АМЮГ подчеркивает проблемность отмены запрета на избрание одного и того же лица два раза подряд членом совета и говорит, что он постоянно заполнена т.н. «квота председателей» и места 5 членов, не являющихся судьями, все еще остаются вакантными.



«Совет принимает решения в условиях полного преимущества членов-судей, без привлечения внесудебных членов, что еще больше укрепляет корпоративизм в совете», — говорится в документе, в котором также подчеркивается, что «вопрос о назначении, переводе/продвижении судей тоже проблематичен».



«Отбор-назначение и внеконкурсный перевод судей, изменение правил командировок судей — важный рычаг для получения влияния «кланом». «Клан» контролирует 2/3 голосов в совете, что достаточно для принятия решения, что позволяет назначать на должности приемлемых для него лиц».



Согласно отчету, одним из рычагов «клановой власти» также являются председатели судов, и «все влиятельные члены клана неизменно занимают важные посты в судебной системе». «Они обмениваются этими должностями друг с другом, что не дает другим судьям возможности участвовать в менеджменте».



В документе также акцентируется внимание на затягивании дисциплинарных производств в отношении судей и отмечается, что совет не рассматривал ни одну жалобу, которые были поданы в 2022 году. При этом срок рассмотрения не должен превышать 3 месяцев.



Кроме того, в 2022 году организация заседаний «тревожно ухудшилась». «Срок публикации даты и повестки дня заседания за 3 рабочих дня не соблюдался ни в одном случае. День и час заседания постоянно менялись. Например: в период с октября по январь заседание совета назначалось 31 раз, заседание проводилось 11 раз, переносилось 20 раз».



Рекомендации



Ассоциация молодых юристов Грузии призвала Высший совет юстиции обеспечить:



проведение прозрачно процесса перевода и продвижения судей вне конкурса;

установление прозрачной процедуры и правила назначения и выдвижения председателей;

рассмотрение дисциплинарных жалоб в установленные законодательством сроки и др.



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