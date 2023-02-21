

Венгрия должна быть антиподом, а не примером для Грузии - эксперт

21.02.2023 19:29





По словам Тинатин Ахвледиани, исследователя и заведующей отделом финансовых рынков и институтов Центра исследований европейской политики (CEPS), помимо общедемократических принципов, принятие закона об «агентах иностранного влияния» противоречит как минимум трем из 12 условий Европейского Союза:



- Вовлечение гражданского общества на всех уровнях в процесс принятия решений;

- Укрепление свободы СМИ;

- Решение проблемы поляризации.



«Кроме того, принятие законопроекта повлияет на репутацию Грузии в плане демократии. Строительство демократии само по себе является важнейшим условием интеграции в Европейский Союз. Поэтому [законопроект] противоречит плану евроинтеграции страны», — сказала она в беседе с «Netgazeti».



По словам Ахвледиани, проблемы, связанные с демократическим переустройством Грузии, только усилят аргументы скептиков расширения ЕС, как это произошло в случае с Венгрией.



«Венгрия должна быть антиподом того, на какое государство-член ЕС мы должны быть похожи. Одна из сути скептицизма по поводу расширения ЕС именно в этом — ЕС расширился, включая Венгрию, и последующие демократические провалы поставили вопрос, может быть, эти страны не были готовы [к членству в ЕС] тогда, и мы пожинаем [последствия] этого сегодня?



Скептики расширения ЕС задаются вопросом: готовы ли Грузия, Украина и Молдова сегодня вступить в ЕС? Чтобы убедить их в своей готовности, мы должны намного опережать Венгрию в ряде вопросов, и мы не должны уподобляться им именно там, где у самой Венгрии проблема с членством в Евросоюзе», — говорит Ахвледиани.



Венгрия стала членом Европейского Союза в 2004 году. Виктор Орбан и его партия «Фидес» находятся у власти четвертый срок с 2010 года. Правозащитные группы и международные организации, в том числе Европейский союз и Совет Европы, раскритиковали правительство Венгрии за усиление контроля над СМИ и судебной системой, строгую иммиграционную политику, ограничения деятельности неправительственных организаций и нарушения прав ЛГБТ.





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