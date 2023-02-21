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«Сила народа» решила инициировать новый законопроект об иноагентах, аналогичный американскому
21.02.2023 20:13
«Сила народа» решила инициировать новый, альтернативный законопроект «О регистрации иностранного агента», аналогичный американскому», — заявил на сегодняшнем брифинге один из членов «Силы народа» Дмитрий Хундадзе.
Как отметил Дмитрий Хундадзе, будет сделан прямой перевод закона, который будет представлен в парламент.
«В грузинской версии, инициированной нами, никаких механизмов запрета не предусмотрено, и эти опасения и домыслы абсолютно беспочвенны. Так как процесс пошел именно так, мы решили представить чисто американский вариант, переведенный один в один, в виде альтернативного проекта. И у публики, и у оппонентов будет больше возможностей для обсуждения и не будет места для спекуляций. Помимо того, что большинство «Грузинской мечты» поддержит этот законопроект, я надеюсь и уверен, что у наших оппонентов, оппозиции, не останется повода для спекуляций, и они также поддержат его», — заявил Хундадзе.
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