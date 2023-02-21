

«Грузинская мечта» не поддержит американский аналог законопроекта «О регистрации иностранных агентов»

21.02.2023 20:25





«Могу с очень большой долей вероятности сказать вам, что американская версия, так прямо переведенная и скопированная, не будет и не может иметь нашей поддержки», — заявил председатель фракции «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе, комментируя заявление члена «Силы народа» Дмитрий Хундадзе.



По его словам, «Грузинской мечта» была согласна поддержать законопроект, представленный «Силой народа», который рассматривался как первый вариант.



По словам Мдинарадзе, первый вариант, представленный «Сылой народа», имеет мало общего не только с российским, но и с американским.



«Мы прямо говотим, без всякого преувеличения и уклончивости, и такое жесткое законодательство в этой сфере, я думаю, действительно нанесет ущерб интересам НПО и общественным интересам в целом. Поэтому мы тогда попросили их вообще снять запреты и ограничения. Если бы они хотели инициировать такой законопроект, надо было вообще снять запреты и ограничения, они это сделали, но, несмотря на это, сколько всего разгорелось. Я думаю, совсем правильно будет копировать и прямо это перенимать. Поэтому я заранее заявляю, что наша фракция не сможет поддержать американский законопроект, потому что действительно и в русской версии, и в американской версии есть ряд строжайших, жесточайших ограничений, которые, я думаю, не должны работать в этой стране и не будут», — заявил Мдинарадзе.





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