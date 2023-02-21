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Глава МВД: В 2023 году въехало примерно 137 000 граждан России, выехало - 150 913


21.02.2023   22:17


По заявлению министра внутренних дел Вахтанга Гомелаури, в 2023 году, с 1 января по сей день в Грузию въехало около 137 000 граждан России, а выехало - 150 913.

Как заявил Гомелаури во время выступления в формате «министерского часа» в парламенте, по сравнению с 2020-2021 годами въезд граждан России в Грузию увеличился.

«В 2022 году въехало 869 874 гражданина России, в целом это миллион 400 пересечений. Мы знаем, что на границе очень много таксистов, возят грузы. Гражданин России может перейти границу 3 или 5 раз в день.

В 2022 году обратно выехало 809 873 гражданина России. Здесь речь идет о личностях, а не о пересечении границы.

В 2019 году въехало миллион 64 000 граждан России, а выехало миллион 67 000 граждан. Согласен, что увеличилось по сравнению с 2020 и 2021 годами, хотя в 2019 и 2018 годах граждан России въехало гораздо больше, было на 300 тысяч больше, чем в 2022 году. Это факт, эти цифры не я придумал, это статистика.

В 2023 г. въехало около 137 000 граждан России, а выехало 150 913 граждан России. С 1 января 2023 г. выехало на 13 934 гражданина России больше, чем въехало.

То, что в Грузии катастрофически возросло количество российских граждан и происходит бедствие, действительно не происходит.

Я не говорю о пересечении границы. Один человек может пересечь границу туда и обратно 30 раз в день. Этого человека нельзя оценивать как 30 человек, это 1 человек», - сказал Вахтанг Гомелаури.

По словам министра, с начала войны в Украине , с 24 февраля прошлого года по сей день въехало 917 000 граждан России, а выехало 866 000 человек.


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