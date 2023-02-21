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МИД Грузии призывает Беларусь уважать территориальную целостность страны
21.02.2023 22:20
«Министерство иностранных дел Грузии осуждает встречу президента Республики Беларусь с представителями оккупационного режима», — говорится в заявлении, распространенном в связи с прибытием представителя оккупационного режима Аслана Бжания в Республику Беларусь.
По оценке МИД Грузии, это действие является попыткой узаконить оккупационный режим России.
«Упомянутое действие грубо нарушает суверенитет и территориальную целостность Грузии в международно признанных границах и является попыткой узаконить российский оккупационный режим.
Призываем Беларусь уважать суверенитет и территориальную целостность Грузии в международно признанных границах, прекратить предпринимать действия, противоречащие основополагающим принципам и нормам международного права», — говорится в заявлении.
Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко заявил во время встречи с т.н. лидером оккупированной Абхазии Асланом Бжания заявил: «Почему руководство Грузии так остро реагирует на наши встречи? Может быть, эти отношения и послужат миру и дружбе между абхазским и грузинским народами».
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