

Путин отменил свой указ, предусматривавший сближение с ЕС и США и уважение суверенитета Молдовы

22.02.2023 11:59





Президент РФ Владимир Путин отменил указ 2012 года о внешнеполитическом курсе России, предполагавший, что Россия сблизится с ЕС и США, будет уважать суверенитет и территориальную целостность всех стран.



Документ был опубликован во вторник, пишет "Европейская правда".



Путин 21 февраля подписал указ, признающий утратившим силу его указ от 2012 года "О мерах по реализации внешнеполитического курса РФ".



В новом документе отмечается, указ подписан "в целях обеспечения национальных интересов РФ в связи с глубокими изменениями, происходящими в международных отношениях". Решение вступило в силу с 21 февраля.



В частности, указ 11-летней давности предполагал, что Россия продолжит активно искать пути решения приднестровского конфликта на основе уважения суверенитета, территориальной целостности и нейтрального статуса Молдовы.



Также документ предполагал последовательную реализацию Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений с США. Путин во вторник объявил, что Россия приостанавливает участие в договоре.



В указе также отмечалось, что Россия будет "твердо отстаивать основополагающие принципы Устава ООН, которые требуют развивать дружественные отношения между государствами на основе равноправия, уважения их суверенитета и территориальной целостности".



Документ предполагал развитие отношение с НАТО и Европейским союзом.



Министерство иностранных дел и евроинтеграции Молдовы уже заявило, что приняло к сведению решение Путина, пишет Newsmaker.



"Мы внимательно изучим содержание новой концепции, как только ее опубликуют", - заявил представитель ведомства Филипп Кожокару.



Он подчеркнул, что Молдова по-прежнему привержена процессу мирного урегулирования приднестровского конфликта и требует вывести российские войска с территории республики.





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