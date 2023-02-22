

США введут санкции против 200 российских фирм и персон- Wall Street Journal

22.02.2023 12:56





Американская газета Wall Street Journal сообщает со ссылкой на свои источники, что в рамках нового раунда санкций, приуроченного к годовщине начала войны, Соединенные Штаты включат в свой черный список около 200 россиян и российских компаний, а также введут некие меры против фирм, участвующих в схемах обхода санкций.



По сведениям WSJ, под санкциями, о которых на этой неделе объявят министерство финансов и Госдепартамент США, окажутся, в частности, несколько российских губернаторов и члены семей высокопоставленных российских чиновников, а также предприятия, связанные с оборонной промышленностью России.



О готовящихся мерах против фирм третьих стран, участвующих в российских схемах обхода санкций, в последние дни дважды говорил заместитель министра финансов США Уолли Адейемо.



"Официальные лица на Западе признают, что многие меры, которые могли больше всего повлиять на способность России финансировать войну, в том числе эмбарго на энергоносители и финансовые санкции, уже приняты. Теперь, как говорят дипломаты, фокус сместился на закрытие прорех в санкционном режиме и активизация борьбы с обходом санкций", - пишет WSJ.



Европейский союз, как напоминает газета, тоже готовит новый раунд санкций в тесной координации с США. ЕС, в частности, планирует запретить импорт российских товаров на сумму до 11 млрд долларов в год и ввести санкции против иранских фирм, участвующих в поставках дронов России.



Байден в Варшаве встретится с лидерами стран восточного фланга НАТО



Президент США Джо Байден в среду проведет в Варшаве встречу с лидерами "Бухарестской девятки", в которую входят страны восточного фланга НАТО.



Как пишет агентство Reuters, Байден на встрече заверит страны Восточной Европы в верности США союзническим обязательствам и обсудит с ними помощь Украине.



Большинство стран "Бухарестской девятки" выступают за наращивание помощи украинской армии.



Президент Литвы Гитанас Науседа на встрече собирается сказать, что хотел бы более внушительного присутствия США в Европе и на восточном фланге НАТО, а также увеличения помощи Украине. Об этом, как сообщает Reuters, сказала в эфире Литовского радио во вторник советница Науседы по внешней политике Аста Скайсгирите.



"У Литвы и других так же настроенных стран есть просьбы, касающиеся противовоздушной обороны, передового оборонного присутствия [подразделений союзников] и увеличения инвестиций в оборонную промышленность", - сказала Скайсгирите.



В "Бухарестскую девятку" входят страны, которые когда-то входили в состав или сферу влияния Советского Союза, а после его развала вступили в НАТО. Это Болгария, Румыния, Венгрия, Словакия, Чехия, Польша, Литва, Латвия и Эстония.





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