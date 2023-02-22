

Цискаришвили: ЕНД остается в режиме бойкота

22.02.2023 12:58





По заявлению члена «Национального движения» Петре Цискаришвили, партия остается в режиме парламентского бойкота, однако примет участие в рассмотрении инициированного «Силой народа» законопроекта «О прозрачности иностранного влияния».



По словам Цискаришвили, необходимо, чтобы представители «Национального движения» заняли позицию по вопросу, который противоречит ценностям самой партии и в то же время беспокоит общественность и зарубежных партнеров.



«Нужно быть последовательным в своих принципах, подходах и ценностях. В этом мы остаемся решительными, последовательными, и будем находиться в режиме бойкота, мы не сотрудничаем с этой властью, но там, где надо сказать свое слово, озвучить позицию, которая волнует неправительственный сектор, нашу партию, гражданское общество в целом, наших зарубежных партнеров, это необходимо. В данном случае коммуникация должна произойти однократно, хотя бы на заседании, наш представитель выйдет вместе с другими оппозиционерами и скажет то, что должен сказать. Это моя позиция, мы её обсуждаем во фракции, что касается бойкота и неявки на заседания по известным причинам, по которым мы объявили этот бойкот, то он остается в силе», — сказал Цискаришвили.





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