

Парламентская ассамблея Евронест приняла резолюцию в поддержку вступления Грузии, Украины и Молдовы в ЕС

22.02.2023 14:25





Парламентская ассамблея Евронест на сессии в Молдове приняла резолюцию о «поддержке вступления Грузии, Украины и Молдовы в Евросоюз».



Ассамблея приветствует историческое решение, принятое Еврокомиссией 23 июня 2022 года о предоставлении статуса страны-кандидата в ЕС Украине и Молдове, и подчеркивает, что все три страны являются частью политики расширения ЕС.



Парламентская ассамблея Евронест призывает Российскую Федерацию немедленно прекратить свои военные действия в Украине и уважать территориальную целостность Грузии, Украины и Молдовы, что важно для обеспечения европейской безопасности.



«Сегодня в регионе «Восточного партнерства» сложилась новая реальность. Грузия, Молдова и Украина имеют перспективу вступления в Евросоюз, и важно предпринять действенные шаги для вступления всех трех стран в ЕС. Вот почему ПА должна четко поддержать этот процесс и вступление Грузии, Молдовы и Украины в Евросоюз», — заявила председатель парламентского комитета по европейской интеграции Мака Бочоришвили, представляя проект резолюции.



Парламентская ассамблея Евронест признает вклад, который Грузия, Украина и Молдова вносят в общую безопасность и благополучие ЕС, и подчеркивает важность интеграции всех трех стран в Евросоюз для обеспечения стабильности и безопасности региона, призывает государства-члены Евросоюза придать импульс процессу расширения ЕС и предпринять конкретные шаги в этом направлении.



19-21 февраля 2023 года в Кишиневе состоялась Парламентская ассамблея Евронест, в которой, наряду с депутатами Европарламента, приняли участие депутаты парламентов Азербайджана, Молдовы, Грузии, Армении и Украины.



От парламента Грузии в работе ассамблеи участвовали глава делегации Мака Бочоришвили, депутаты — Михаил Сарджвеладзе, Майя Битадзе, Леван Карумидзе, Георгий Хелашвили и Георгий Вашадзе.







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