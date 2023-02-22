

Хабеишвили: Ситуация в монастыре Джвари крайне тяжелая

22.02.2023 14:31





По заявлению председателя «Национального движения» Левана Хабеишвили, предложение о том, что они готовы привезти специалистов для восстановления Гелати и сами все обеспечить с финансовой точки зрения, остается в силе.



По его словам, наряду с Гелатским монастырем, ситуация в монастыре Джвари также крайне тяжелая. Хабеишвили призвал министра Тею Цулукиани срочно отреагировать.



«Бидзина Иванишвили и Цулукиани делают все, чтобы стереть нашу историю, уничтожить наше культурное наследие, и еще один факт – монастырь Джвари, который является тому подтверждением. У меня есть конкретные доказательства. Важно использовать выделенную сумму незамедлительно. Деньги выделены, а Цулукиани ничего не делает. Это должно произойти быстро, пока этот памятник культуры не разрушился», — заявил Леван Хабеишвили.







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