|
|
|
Хабеишвили: Ситуация в монастыре Джвари крайне тяжелая
22.02.2023 14:31
По заявлению председателя «Национального движения» Левана Хабеишвили, предложение о том, что они готовы привезти специалистов для восстановления Гелати и сами все обеспечить с финансовой точки зрения, остается в силе.
По его словам, наряду с Гелатским монастырем, ситуация в монастыре Джвари также крайне тяжелая. Хабеишвили призвал министра Тею Цулукиани срочно отреагировать.
«Бидзина Иванишвили и Цулукиани делают все, чтобы стереть нашу историю, уничтожить наше культурное наследие, и еще один факт – монастырь Джвари, который является тому подтверждением. У меня есть конкретные доказательства. Важно использовать выделенную сумму незамедлительно. Деньги выделены, а Цулукиани ничего не делает. Это должно произойти быстро, пока этот памятник культуры не разрушился», — заявил Леван Хабеишвили.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна