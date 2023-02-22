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У Саакашвили полная непримиримость к тем условиям, в которых он находится - директор клиники
22.02.2023 15:01
«У Саакашвили полная непримиримость к тем условиям, в которых он находится, он сам говорит, что выполнит рекомендации только в том случае, если будет свободен», — заявил на сегодняшнем брифинге клинический директор клиники «Вивамед» Зураб Чхаидзе.
Как отметил Зураб Чхаидзе, с первого же дня, как Михаил Саакашвили поступил в клинику, делается все для лечения пациента.
«Клиника делает все возможное с первого же дня поступления пациента, предложены современные методы лечения, а также лечение по европейским или американским гайдлайнам, пациенту проводятся все необходимые обследования, будь то лабораторные или высокотехнологичные исследования. Как известно, лечебный процесс состоит из двух основных компонентов, первый — сторона пациента, другой — сторона медперсонала.
Могу с уверенностью сказать от имени нашей клиники, что наши врачи делают все возможное и предлагают все современные методы лечения, но есть и другая сторона, цели медперсонала и пациента должны совпадать.
Наша цель действительно улучшить состояние его здоровья, улучшить жизненные функции, физиологические параметры, другие показатели, и конечно, в какой-то степени это зависит и от самого пациента. Я говорю это, потому что возникает много вопросов о том, почему этот результат держится так долго. Вы знаете, что пациент сам пришел в клинику, но сейчас ему очень трудно передвигаться. В процессе лечения есть две стороны – врачебная сторона и сторона пациента. Наша цель — максимально использовать возможность улучшить его состояние, но и пациент также должен этого хотеть», — заявил Зураб Чхаидзе.
По его словам, каждый день врач-эндокринолог составляет меню, что рекомендуется и что ему следует принимать в течение дня, об этом проинформированы пациент и члены его семьи, которые должны принести то, что входит в это меню, но рекомендации не выполняются.
«Больному проводились различные инструментальные обследования, где было подтверждено, что желудок участвует в приеме и переработке пищи, механического сопротивления нет, и это обусловлено его психоэмоциональным фоном. У Саакашвили полная непримиримость к тем условиям, в которых он находится, он сам говорит, что выполнит рекомендации только в том случае, если будет свободен», — сказал Зураб Чхаидзе.
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