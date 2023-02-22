

Мдинарадзе утверждает, что цель закона об «иноагентах» собрать информацию в один реестр

22.02.2023 16:16





Председатель парламентской фракции «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе, заявляет, что информация о финансах неправительственных организаций содержится в разных источниках и цель закона об «агентах иностранного влияния» собрать все в один реестр.



Соответственно, Мдинарадзе не может отрицать, что финансирование неправительственных организаций и сейчас является прозрачным, по его словам, необходимо собрать их в один реестр, потому что подсчет финансов организаций требует много ресурсов.



Об этом он заявил в эфире Общественного вещателя 21 февраля.



«Организации говорят, что мы уже прозрачны, мы опубликовали [информацию] на сайте, USAID ведет мониторинг этого и т.д., и такая рассеянная где-то информация. Сегодня один [журналист] сказал мне, что они выплачивают налоги и уже подали налоговую декларацию, которая есть у любой организации», — сказал Мдинарадзе.



На вопрос журналиста о том, почему этого недостаточно, того, что помимо всего этого есть реестр грантов и распоряжение Аудиторской службы по бухгалтерскому учету, которые напрямую распространяются на неправительственные организации, Мдинарадзе ответил:



«Они у себя на сайте публикуют информацию. Разговор не о том, чего не достаточно, а о сборе [в один рестр]. Каждый закон имеет свою цель. Все то о чем вы говорите, есть и в США, но все рассеяно. Здесь один признак, получаете ли вы финансирование из-за пределов своей страны, и это должно быть включено в один реестр, чтобы человек не изучал доход, потом реестр грантов, то кто какой грант получил, а потом шел и в документах по счетам копался. Что бы человек во всем этом разобрался, тогда нужны бухгалтеры-ревизоры, один десяток человек, что бы выяснить все это. Здесь речь идет об упрощении, одном реестре и приверженности в одном направлении, быть прозрачными в речь об упрощении, один реестр и обязательства одной направленности, что была прозрачность в одном контексте, получаешь ты или нет финансирование из зарубежа», — заявил Мдинарадзе.





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