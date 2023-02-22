

Кобахидзе: ЕС одной рукой призывает нас к деполяризации, а другой – финансирует поляризацию

22.02.2023 16:20





Евросоюз одной рукой призывает нас к деполяризации, а другой – финансирует поляризацию. Это проблема, когда поляризация финансируется извне! - заявил журналистам председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе.



По словам Кобахидзе, после вступления в силу закона «О прозрачности иностранного влияния» и составления соответствующего реестра общественность узнает, кто финансирует организации, целью которых является разжигание поляризации в Грузии.



«К примеру, есть организация под названием «Позор», основная цель и задача которой — разжигание поляризации. Это экстремистское крыло «Национального движения». Эта организация получает финансирование непосредственно из источника ЕС.



С одной стороны «Позор», с другой стороны «Альт-Инфо», с третьей – Фонд Примакова, еще какие-то организации, которые финансируются из зарубежных источников.



Мы говорим, что деятельность ни одной из этих организаций не будет ограничена, но общественность должна иметь информацию о том, кто откуда и с какой целью финансируется. Все должно быть прозрачно, и если кто-то скрывает финансы, этим заинтересуются соответствующие ведомства — в том числе Национальное агентство государственного реестра, которое будет обладать правом мониторинга.



Напомню, что была и тема строительства Намахванской ГЭС... Из конкретных зарубежных источников – может быть, это были российские коммерческие источники, а может быть и другие источники, но были конкретные организации, которые участвовали в блокировании строительства этой ГЭС. Основной целью же этого было – ненадлежащее обеспечение энергетической безопасности Грузии.



Когда реестр будет создан, общественность будет иметь информацию обо всех организациях и о том, кто и откуда финансировался. На основании этого общество сможет сделать собственные выводы о том, в чьих интересах была блокировка ГЭС и зачем финансировались противодействия», - заявил Ираклий Кобахидзе.





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