

Кобахидзе: Когда организации выступают против прозрачности, значит им есть что скрывать

22.02.2023 16:22





«Наше законодательство проводит различие между шпионом и агентом. В грузинском законопроекте ни одно лицо не упоминается в качестве агента», — заявил председатель партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе, говоря о законопроекте «Силы народа».



По его словам, дискуссия продолжится как по терминам, так и по другим вопросам.



Кроме того, как отметил Кобахидзе, деятельность любой организации не будет ограничиваться, но общественность должна иметь информацию о том, кто, откуда и для каких целей финансируется.



«Слово агент имеет двойное значение в любой стране, включая США. В Америке агент означает, в том числе и агент в узком смысле, шпион. Наше законодательство проводит различие между агентом и шпионом. В Америке тоже слово агент используется для обозначения шпиона, но не в законодательстве. Например, Джеймс Бонд был агентом 007, в английском языке это так. Лично мне нравится термин агент, потому что он прекрасно описывает назначение, которое у него есть. Дело касается реализации иностранного влияния. Когда говорят о реализации чего-либо, реализации какого-либо интереса, чаще всего употребляется термин агент. Взять хотя бы другие сферы, агент наиболее точно отражает назначение. Конечно, можно использовать и другие термины, но эти наиболее уместны. В грузинском законопроекте ни один человек не упоминается как агент, речь идет только о юридических лицах. Поэтому на основании этого закона нельзя называть агентом любого человека, даже если он действительно шпион. Агент — нейтральный термин. Термин «шпион» определен в законодательстве, которое включает шпионскую деятельность и преследуется по закону. Это не относится к термину агент.



Все должно быть прозрачно. Если кто-то скрывает финансы, то естественно, что в этом будут заинтересованы соответствующие ведомства, в том числе Национальное агентство государственного реестра, которое имеет право осуществлять контроль. Главное, чтобы все суммы были прозрачными и на основе этого общество формировало бы выводы, какая деятельность из каких источников финансируется.



«Сирцхвилиа» — это экстремистское крыло «Национального движения» и оно имеет право на существование, но общественность будет знать, кто финансирует этих экстремистов и поляризацию. «Сирцхвилиа» финансируется из конкретных источников. Здесь финансирует Кезерашвили, а там формально финансируют конкретные иностранные источники. Общество и так знает, ему не нужен реестр, что «Сирцхвилиа» — это не объединение гражданских активистов, а объединение членов семьи «Национального движения».



Главное, предоставить общественности информацию, из каких иностранных источников финансируются эти люди.



Пусть общество обсуждает это через несколько месяцев. Общественность будет получать информацию обо всех активностях. Когда организации, в названии которых есть слово «прозрачность», выступают против прозрачности, это показывает, что им есть что скрывать», — сказал Ираклий Кобахидзе.





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