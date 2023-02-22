

Кобахидзе пообещал рассмотреть оба законопроекта «Силы народа» об «иноагентах»

22.02.2023 17:01





Европейский союз с одной стороны призывает Грузию к деполяризации, а с другой, эту деполяризацию финансирует, считает председатель «Грузинской мечты» Иракли Кобахидзе.



«Есть определенные вопросы, по которым наши партнеры могут не иметь соответствующей информации. Например, тот же Евросоюз с одной стороны призывает к деполяризации, а с другой — её финансирует. Когда это станет известно и общественность получит информацию, она будет и у соответствующих структур, что подтолкнет их больше не финансировать поляризацию», — сказал политик.



В качестве примера он привел движение «Shame Movement», являющееся, по его мнению, молодежным экстремистским крылом «Единого национального движения», которое финансирует Давид Кезерашвили и «источники ЕС».



«На одной стороне — «Shame Movement», на другой — «Alt-Info», а на третьей – фонд Примакова. Деятельность ни одной из этих организации ограничена не будет, но у общественности должна быть информация, все должно быть прозрачно», — подчеркнул Кобахидзе.



Протест против строительства Намахвани ГЭС, по его утверждению, также является примером «иностранной интервенции». Стоящие за ней структуры и/ли лица Кобахидзе называть не стал.



«Тут могут быть российские коммерческие источники, другие, но были конкретные организации, которые в этом принимали участие с одной единственной целью – ненадлежащая безопасность энергетической безопасности Грузии [sic!]. Не буду опережать события, были и российские, и не российские источники. Когда будет создан реестр, общественность получит сведения по всем организациям», — заявил он.



Председатель правящей партии еще раз повторил, что цель законопроекта — прозрачность, а термин «агент», по его мнению, не является проблемным.



«У данного термина двойное использование в любой стране, в том числе в США. Там это слово используется для обозначения шпиона, но не в законодательстве. Например, Джеймс Бонд был «агентом 007″. Наше законодательство различает агента и шпиона. Деятельность шпиона наказуема. Деятельность агента нет, да и она не является плохой. Мне лично нравится этот термин. Он больше всего отображает назначение, которое имеет реализация иностранного влияния», — заявил политик.



Несмотря на свою работу на международные организации, Кобахидзе себя бывшим агентом не считает, указывая, что законопроект касается только организаций, а не физических лиц.



«В отличие от американского закна, где людей причисляют к иностранным агентам, что является грубым нарушением прав человека, полной катастрофой…



Что касается моей деятельности, я работал в разных международных организациях, в том числе в USAID, Программе развития ООН, эти организации осуществляли интервенцию в конкретные сферы. По моему глубокому убеждению, интервенция тогда служила благим целям.



Например, Программа развития ООН осуществляла проект в сфере местного самоуправления и регионального развития. Я был менджером этих проектов, у нас были абсолютно благие цели – осуществление в Грузии реформы децентрализации и развить регионы. Я и сегодня убежден, что деятельность Программы развития ООН служит благим целям», — сказал Кобахидзе.



Политик также сообщил, что парламент Грузии рассмотрит оба предложенных «Силой народа» законопроекта — «Об агентах иностранного влияния» и «точную копию американского Закона о регистрации иностранных агентов (FARA)». Последний в правящей партии поддерживать не намерены.



«Как юрист могу сказать, что американский закон — тяжелейший. Не знаю, мы можем обсудить оба законопроекта. Тема сама очень важна, затрагивает важные для страны вопросы. Исходя из этого, мы глубоко изучим оба законопроекта и в конечном итоге примем решение, какой из них поддержать», — отметил он и добавил, что по стандартам прав человека американский закон «тяжелейший» и его принятие он правильным не считает.



Заявления о том, что принятие закона об «иноагентах» помешает евроинтеграции Грузии Кобахидзе считает «нерелевантными». По его словам, такой же закон действует и в США, а в ЕС его инициируют.



«В Европе также начали обсуждение по принятию подобного закона. Вышел представитель крупнейшей политической группы, EPP [Европейская народная партия] и начали инициировать этот вопрос. Соответственно, как все это может противоречить евроинтеграции или другим подобным вопросам? Нерелевантно говорить, что данный законопроект может затормозить интеграцию», — резюмировал Кобахидзе.





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