

Саакашвили: Мы находимся на завершающем этапе спецоперации по убийству меня

22.02.2023 17:19





«Мы находимся на завершающем этапе спецоперации по убийству меня, и в этом участвуют все, «парламентарии», «журналисты», а теперь уже и клиника. Я призываю Грузию и мир не позволить этой преступной корпорации осуществить свои злые намерения», — пишет в социальной сети бывший президент Грузии Михаил Саакашвили.



Саакашвили отреагировал на сегодняшнюю пресс-конференцию врачей клиники и говорит, что в «Вивамед» отказались лечить его главные заболевания.



«На пресс-конференции врачей клиники «Вивамед» единственной правдой было лишь то, что мое положение тяжелое и стремительно ухудшается, и что клиника практически ничего не может сделать. Все остальное было ложью. В этой клинике отказалась лечить мои главные заболевания. В частности, лечить отравление тяжелыми металлами, анорексию и кахексию. Никто так не хочет жить, как я!



Хочу дождаться победы Украины, до которой рукой подать и конца всех путинистов.



Хочу обратиться к собачонке олигарха, я не вывозил из Грузии ни то, что один миллион, я не взял ни одного тетри из Грузии, если бы у меня где-то было столько денег, я бы не стал продавать последний земельный участок, чтобы покрыть расходы на адвокатов.



Правда лишь в одном, все это укладывается в контекст заявления Марии Захаровой.



Мы находимся на завершающем этапе спецоперации по убийству меня, и в этом участвуют все, «парламентарии», «журналисты», а теперь уже и клиника. Я призываю Грузию и мир не дать этой преступной корпорации осуществить свои злые намерения», — пишет Саакашвили.





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